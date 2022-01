GF Vip 6, Clarissa Selassié fidanzata con un nuovo concorrente. Ecco chi è

Nuovi vipponi stanno per varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia. Se tutto andrà da programma, già dalla puntata di venerdì 28 gennaio potrebbero entrare al Grande Fratello Vip 6 due nuovi concorrenti: Edoardo Donnamaria, volto di Forum, e Antonio Medugno, noto tiktoker.

Gli occhi sono puntati in particolare su quest’ultimo: sembra essere lui la nuova fiamma di Clarissa Selassié.

Ospite di Casa Chi, la Princess ha svelato di avere una frequentazione con un ragazzo che sta per entrare al GF Vip…

“In questo momento sono molto focalizzata sul Grande Fratello e sulle mie sorelle, anche se c’è un ragazzo in particolare che mi ha colpito… vediamo come va”.

Gabriele Parpiglia ha quindi incalzato Clarissa, per scoprire qualcosa di più sul suo interesse amoroso: “E’ conosciuto. Non posso dirvi chi è adesso. Ma a breve lo capirete da soli perché lo renderemo pubblico. Se lo dicessi andrei a distruggere un patto di fiducia fra me e lui. E’ un ragazzo che ho conosciuto, ci siamo frequentati e ci stiamo tuttora sentendo… dovrebbe stare in quarantena per entrare al Grande Fratello! Vediamo come si comporta”.

“Dalle parti di Forum o dalle parti di TikTok?”, ha chiesto Parpiglia.

“Dai no, così è too much, non posso! Mi ammazza! Mi avete fatto sganciare una bomba!”, ha risposto in imbarazzo Clarissa.

Anche se la Princess non ha svelato il nome, il web ha scovato il suo boy.

Sembra quasi certo si tratti di Antonio Medugno: entrambi si seguono su Instagram, mentre con Edoardo non ci sono state interazioni.