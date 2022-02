Emma: “Sanremo 2022 non era nei miei piani ma non ho saputo dire di no ad Amadeus”

“Sanremo non era nei miei piani ma non ho saputo dire di no ad Amadeus”. È arrivata così la terza partecipazione di Emma Marrone al 72esimo Festival. La cantautrice è in gara con ‘Ogni volta è così’, un inno alla forza delle donne scritto insieme a Davide Petrella e Dario Faini.

Donne che trovano ancor più espressione grazie alla maestra Francesca Michielin, che ogni sera dirige l’artista. È questo il messaggio potente che la 37enne lancia dal palco del Teatro Ariston e che non poteva non trovare tale amplificatore.

Presto il ritorno in studio di registrazione…anche con Francesca Michielin

L’invito di Amadeus è arrivato giusto in tempo. “Sanremo- racconta Emma- mi sta aiutando tanto. È come se stesse ravvivando la fiamma che poi mi aiuterà a mettermi a lavoro su un nuovo disco. Non vedo l’ora. Mi prenderò sicuramente un momento di decompressione perché ho fatto tante cose e poi mi lancerò anche in un nuovo progetto”.

Un prossimo lavoro che non potrà non vedere protagonista anche la Michielin, lo assicura Emma che ormai non riesce più a fare a meno della collega. Lei “mi ha insegnato ad avere un po’ più di autostima, a guardarmi un attimo da fuori per rendermi conto di quello che sto facendo e del fatto che lo sto facendo bene. È una carica quotidiana di autostima, per me è fondamentale. Apparentemente posso sembrare strafottente, convinta di se stessa ma è solo un’armatura che ho imparato a costruire negli anni per non rimanere completamente delusa”.

In versione Britney Spears in “Baby One More Time”

In queste sere, Emma sta regalando performance piene di energia e nella quarta puntata in avvicinamento si trasformerà in Britney Spears per reinterpretare – proprio in coppia con Francesca – ‘Baby One More Time’. Una scelta che nasce dal desiderio di regalare dare rilevanza al pop: “Non ho avuto dubbi sulla scelta, era un pensiero che avevo da tanto tempo. Quando hanno aperto la falda degli Anni 90 sono impazzita. L’ho detto a Franci che ha infartato e poi ha capito la decisione. È un omaggio al pop che spesso viene guardato con snobbismo. Una vera e propria dichiarazione d’amore per dire che è, invece, una cosa seria e bisogna anche saperlo fare, suonare e orchestrare”.

E la Michielin non ha potuto che concordare alla fine: “Mi sono resa conto di quanto Britney Spears rappresenti, ancora oggi, la complessità della musica pop. Non è solo meme, ammiccamento, vestiti. È tutto l’insieme e Baby One More Time è un brano da sviscerare e quindi abbiamo cercato di rendere omaggio a ciò che ci ha fatto crescere e scegliere di fare questo lavoro: che è il pop, non una parolaccia ma una cosa molto bella”. L’appuntamento per vederle all’opera è alle 20.40 di stasera su Rai1.