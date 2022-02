Sanremo 2022, Amadeus: “La presenza di Jovanotti non ha avvantaggiato Morandi”

La presenza di Jovanotti accanto a Gianni Morandi e la scelta di canzoni del proprio repertorio avrebbero avvantaggiato l’artista di Monghidoro durante la quarta puntata del Festival di Sanremo. Scoppia in sala stampa la polemica all’indomani del duetto che ha visto Morandi classificarsi primo nella classifica a fine serata. Critiche che in casa Rai sono inesistenti ed è Amadeus a difendere la scelta di avere Jova anche in un secondo momento in qualità di ospite.

“Ogni cantante in gara– spiega il direttore artistico- è libero di portare chi vuole nella serata delle cover ed è libero di interpretare il brano che desidera. Non obbligo nessuno ad avere un ospite in gara e non obbligo nessuno ad annunciarlo un mese prima. La persona ha il diritto di poter aggiungere chi vuole all’ultimo momento“.

Fatta questa premessa, Ama specifica che la presenza di Lorenzo non era stata resa nota neanche a lui fino alle 24 ore precedenti.