Essere qui, il nuovo anno regala ai fan il sesto album di Emma Marrone

ROMA – “Aspetto il 2018 a braccia aperte senza paura”. Così Emma Marrone ha salutato l’anno che è appena passato, emozionata per un futuro più che prossimo. Arriverà il 26 gennaio, infatti, il suo nuovo album: il sesto. Si chiama Essere qui ed è anticipato dal singolo L’isola, in rotazione radiofonica, sulle piattaforme streaming e nei digital store da venerdì 5 gennaio. Il singolo è in pre-order su iTunes e in pre-save su Spotify da oggi.

“Un regalo fantastico” per i fan come loro stessi hanno scritto alla cantante sui social che allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre ha annunciato il suo ritorno sulle scene musicali. Essere qui esce, su etichetta Universal Music, a due anni da Adesso, l’ultima fatica discografica dell’ex Amici. Sui social Emma ha anche svelato le copertine del disco e del singolo. La prima è un’immagine che la ritrae per le strade di New York in uno scatto della fotografa internazionale Kat Irlin.

Il sesto album di Emma Marrone per “Essere qui dove sono sempre stata”

“Mi sono presa il tempo necessario, il mio tempo – ha scritto Emma sui social -. Il tempo di fare e di disfare, di suonare e di risuonare, di cantare e di ricantare, il tempo per capire. Il tempo per essere felice. ESSERE QUI. Si chiama così questo nuovo album. Perché è già tantissimo esistere e fare ciò che amo di più. ESSERE QUI e avere la possibilità di raccontarmi e di raccontare ed essere scelta e amata da così tante persone, talmente tante che un cuore solo non le può contenere. ESSERE QUI e mostrarlo più che dimostrarlo. ESSERE QUI dove sono sempre stata, su un palco o per la strada seduta su un marciapiede qualunque in un giorno qualunque, guardo l’orizzonte dove tutto inizia per me, senza mai una fine.

ESSERE QUI adesso è vostro. In ogni canzone ho messo una parte di me…spero la migliore! Grazie da sempre e per sempre”.