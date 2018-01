Takagi & Ketra, da oggi in radio e in digitale con Tommaso Paradiso e Elisa

ROMA – All’inizio è arrivato l’enorme successo de “L’esercito del selfie” feat. Lorenzo Fragola e Arisa, che ha ottenuto il doppio platino e oltre 80 milioni di visualizzazioni. Oggi i produttori multiplatino Takagi & Ketra tornano in radio e in digitale con “Da sola / In the night”. Il brano tanto anticipato che vede la partecipazione straordinaria di Tommaso Paradiso e Elisa.

“Da sola / In the night”, prodotta da Takagi & Ketra e scritta insieme a Tommaso Paradiso e Davide Petrella, è un brano italo-disco che sembra arrivare direttamente dal 1983, con un ritornello che si appiccica addosso come nelle migliori hit alle quali il duo di produttori ci ha abituato.

La voce incomparabile di Elisa, si sposa in un matrimonio perfetto con quella di Tommaso, con un risultato unico in assoluto.

Takagi & Ketra, una carriera piena di successi

Takagi & Ketra hanno iniziato a collaborare nel 2012. Il primo progetto è con Rocco Hunt, nella produzione di “Nu Juorno buono”, brano vincitore della categoria giovani a Sanremo nel 2013.

Le collaborazioni si susseguono con le migliori penne del pop e dell’indie italiano, con artisti come J-Ax, Fedez, Laura Pausini, Calcutta, Lorenzo Jovanotti, Mika, Fabri Fibra, Marracash, Baby K, Jake la Furia, Briga, Giusy Ferreri, Lorenzo Fragola e Arisa collezionando così numerosi singoli platino e raggiungendo anche il mercato estero con il grande successo del brano “Roma-Bangkok”.