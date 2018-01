Esce il video di “Arrivederci allora” di Maldestro

Roma – Da ieri è online il videoclip di “Arrivederci allora”, il quarto singolo estratto da “I Muri di Berlino”, disco con cui Maldestro si è imposto all’attenzione nazionale. L’album è uscito subito dopo la sua partecipazione all’edizione 2017 del Festival di Sanremo, dove ha vinto diversi riconoscimenti tra i quali il prestigioso Premio della Critica Mia Martini con il brano “Canzone per Federica”.

Il video è stato realizzato con il contributo della Lucana Film Commission che ha conferito a Maldestro il premio “Soundies Award” per il miglior video nella sezione nuove proposte del Festival di Sanremo 2017.

Dal 7 marzo il cantautore napoletano sarà di nuovo in giro per un tour acustico, chitarra e voce. Dice Maldestro: “Ero lì che mettevo a posto due cose qui e là, e mi sono detto: passerà un bel po’ di tempo prima di riabbracciare il mio pubblico. Questo non mi piace, per niente. Allora ho deciso di mettere su un piccolo tour, da sud a nord, ritornare nelle città e stringervi, farlo forte. Questa volta però, lo voglio fare da solo, chitarra e voce, in posti piccoli, avervi alla distanza di una mano, per guardarsi diversamente. Ho voglia di regalarvi le mie canzoni nude, così, come nascono.”

LE DATE DEL TOUR

Mer 7/3 Napoli – Piccolo Bellini

Ven 16/3 – Salerno – Modo

Sab 17/3 Bari – Officina degli Esordi

Dom 18/03 Potenza – Teatro Francesco Stabile

Mer 21/3 Firenze – Arci Progresso

Gio 22/3 Milano – Serraglio

Ven 23/3 Parma – Wopa

Sab 24/3 Asparetto (VR) – Teatro Aperto

Dom 25/3 Roma – Na Cosetta

Mer 4/4 Bologna – Bravo Caffè

Gio 5/4 Pavia – Spazio Musica

Ven 6/4 Torino – Officine Ferroviarie