ROMA – Oltre 8 Milioni di plays nel mondo in 24 ore.

Con ROCKSTAR Sfera Ebbasta scala le classifiche italiane e non solo.

Tutte le 11 tracce del nuovo disco, prodotto da Charlie Charles, si piazzano nelle prime 11 posizioni della chart di Spotify.

7 tracce su 11 stracciano i precedenti record legati alla performance di una canzone singola nel primo giorno d’uscita.

Per la prima volta un artista italiano popola la planetaria global chart di Spotify con ben 7 canzoni, Rockstar e Cupido addirittura nella top 100 delle canzoni più ascoltate del mondo.



ROCKSTAR

Sfera Ebbasta

Tracklist

1 Rockstar

2 Serpenti A Sonagli

3 Cupido

4 XNX

5 Ricchi x Sempre

6 Uber

7 Leggenda

8 Bancomat

9 Sciroppo

10 20 Collane0

11 Tran Tran