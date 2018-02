ROMA – “Festeggiamo il successo al botteghino di Made in Italy – Il film con un nuovo videoclip!”

Con un post sui suoi social LUCIANO LIGABUE ha annunciato l’uscita del video del brano “MI CHIAMANO TUTTI RIKO”, estratto dal disco “MADE IN ITALY” e in apertura dell’omonimo film, al cinema dal 25 gennaio e sempre al 1° posto al botteghino dalla data di uscita a oggi.



Made in Italy – Il film

Made in Italy è una dichiarazione di amore frustrato verso il Paese, raccontata con le parole e la musica di Luciano Ligabue, attraverso lo sguardo di Riko.

Un uomo onesto, che può contare su un gruppo di amici veri e su una moglie che, tra alti e bassi, ama da sempre. È però anche un uomo molto arrabbiato con il suo tempo, che sembra scandito solo da colpi di coda e false partenze. E se a volte si cade e rialzarsi non è facile, Riko ha scelto di non darla vinta al tempo che corre.

Nel cast Stefano Accorsi e Kasia Smutniak. Poi Fausto Maria Sciarappa, Walter Leonardi, Filippo Dini, Alessia Giuliani, Gianluca Gobbi e Tobia De Angelis.

Prodotto da Domenico Procacci per Fandango e distribuito da Medusa Film, il film è stato girato tra i luoghi di Ligabue e la Germania per un totale di 7 settimane tra Correggio, Reggio Emilia, Novellara, Roma e Francoforte.