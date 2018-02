Victoria ha detto sì! Le Spice Girls torneranno insieme

ROMA – E’ ufficiale: dopo il sì di Victoria Beckham, le Spice Girls torneranno insieme.

Le cinque pop star riceveranno 10 milioni di dollari ciascuna per la creazione di nuovi progetti.

La notizia più sconvolgente di tutte però, è la condizione di Posh per acconsentire alla reunion: non canterà.

Proprio ieri Mel B è volata Los Angeles per un incontro segreto con le sue ex colleghe, Victoria, Emma Bunton, Mel C e Geri Horner (Halliweel).

Le cinque pop star non si ritrovavano tutte insieme nella stessa stanza a parlare di progetti comuni dal 2012.

“Questa è la reunion sulla quale nessuno avrebbe mai scommesso” ha detto una fonte vicina alla band.

“Dopo lungo tempo, Victoria ha deciso che era arrivato il momento di tornare. E’ così emozionante che non ci credo!” ha continuato.

Ciò che le Spice hanno in serbo, sarebbero progetti televisivi in Cina, talent show e una compilation di loro greatest hits.

“Ora che Victoria è diventata una stilista di successo, ha un po’ paura di tornare sul palco a cantare, ma la band sta cercando di arrivare ad un compromesso” ha aggiunto la fonte.

Il singolo di debutto delle Spice Grils, Wannabe, è uscito nel 1996 ed è diventato in poco tempo uno dei singoli più venduti e famosi della band, con 85 milioni di dischi venduti.



Fonte: The Sun

Le Spice Girls

“Siete spregiudicate, estroverse, ambiziose e capaci di cantare e di ballare?”

Un annuncio, una selezione, 5 prescelte.

Sul modello delle boy band anni ’90, Bob e Chris Herbert della Heart Management fromano la risposta femminile ai Take That.

Nascono così le Touch, la cui formazione originale era composta da Geri Halliwell, Melanie B, Melanie C, Victoria Adams e Michelle Stephenson, sostituita poco dopo da Emma Bunton.

Alcune incomprensioni, scelte non condivise e direttive musicali non gradite spingono le ragazze ad abbandonare l’etichetta per passare alla Virgin Records.

Nascono così le Spice Girls.

Trainata dal successo di Wannabe (1996) la girl band entra nell’olimpo musicale degli anni ’90, sfornando singoli su singoli nelle top ten mondiali.

Due anni dopo, l’addio definitivo di Geri Halliwell e il graduale scioglimento mai annunciato.

Le ragazze si sono riunite alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra nel 2012, dove hanno proposto i loro cavalli di battaglia, “Wannabe” e “Spice Up Your Life”.

La loro, seppur breve, apparizione aveva creato grandi aspettative per una loro futura reunion, che oggi potrebbe finalmente realizzarsi.