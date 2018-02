ROMA – Francesco Monte fuori dall’Isola dei famosi. È l’indiscrezione non confermata che sta facendo il giro di internet in queste ore grazie al sito di Davide Maggio. L’ex di Cecilia Rodriguez avrebbe già abbandonato il reality e sarebbe di ritorno in Italia. Il motivo, ovviamente, è il cosiddetto droga-gate che Eva Henger ha fatto scoppiare la settimana scorsa in diretta televisiva.

Il secondo concorrente a dire addio

Monte non sarà in studio, però, stasera. I telespettatori ascolteranno prima la versione dell’ex pornostar. Per sentire Monte – conferma sempre Maggio – bisognerà aspettare martedì 13 febbraio. L’isola dei famosi cambia giorno di programmazione. Dalla quarta puntata, quella del 13 febbraio appunto, questa edizione passerà al martedì. In onda questa sera solo il confessionale con cui Monte dice addio alla sua avventura di naufrago. Al momento non è ancora arrivata nessuna conferma ufficiale di quanto riportato da Maggio. Se tutto fosse vero, Monte sarebbe il secondo concorrente a dire addio all’edizione 2018. La scorsa settimana era stata Chiara Nasti a rinunciare al ruolo di naufrago.