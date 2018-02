Giorgia e Marco Mengoni festeggiano: Come neve è disco di platino

ROMA – In radio dallo scorso dicembre ma ancora in tutte le playlist. Come neve è disco di platino. Il brano di Giorgia e Marco Mengoni ha ricevuto la certificazione ufficiale da parte di FIMI, la Federazione Industria Musicale Italiana.

Il singolo fa parte di Oronero Live, l’edizione del disco di Giorgia che contiene le versioni live appunto dei suoi brani.

La fusione delle voci dei due cantanti non smette decisamente di riscaldare l’inverno e i risultati lo provano. Giorgia e Marco festeggiano e lo fa ancora di più quest’ultimo: con questo singolo al 43esimo disco di platino.

Tutte le ultime certificazioni

Oggi, però, è giornata di certificazioni. A proposito di platino, Fabri Fibra colleziona il suo secondo risultato per l’album Fenomeno. Parlando di album, invece, è oro Revival di Eminem.

In materia di singoli, Sfera Ebbasta ottiene l’oro per Serpenti a sonagli e il platino per Cupido feat. Quavo. Platino è anche Guè Pequeno con Guersace. Ne raggiunge 4 Ed Sheeran con Galway Girl. La certificazione più alta è dei Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie con Rockabye.