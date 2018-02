I vincitori dei BRIT Awards 2018, la riscossa dei giovani

ROMA – Grande sorpresa tra i vincitori dei BRIT Awards 2018. All’O2 Arena di Londra, nella serata di ieri, sono state le nuove generazioni a trionfare.

Una tra tutti Dua Lipa che ha guidato un trend che sta diventando sempre più prepotente. La cantante si è portata a casa il premio per Miglior Artista Femminile e il British Breakthrough, Miglior Nuova Proposta. Piatto ricco anche per il rapper Stormzy che ha vinto il British Male Solo Artist e l’Album of the Year.

Delusione per Ed Sheeran

Delusione, invece, per gli artisti di fama internazionale. A Ed Sheeran solo il premio per il ‘Global success’ consegnatogli dal chitarrista dei Rolling Stones Ronnie Wood. A secco Liam Gallagher e Drake. A Kendrick Lamar il premio per International Male Solo Album. Quest’ultimo si è anche esibito durante la serata, insieme a Ed Sheeran, i Foo Fighters, Dua Lipa, Stormzy, Justin Timberlake, Sam Smith e Rita Ora.



Ecco tutti i vincitori dei BRIT Awards 2018

British Female Solo Artist – Dua Lipa

British Male Solo Artist – Stormzy

British Group – Gorillaz

Critics’ Choice Award – Jorja Smith

British Artist Video of the Year – Harry Styles, “Sign Of The Times”

British Album of the Year – Stormzy, “Gang Signs & Prayer”

British Single of the Year – Rag’n’Bone Man, “Human”

British Breakthrough – Dua Lipa

International Male Solo Artist – Kendrick Lamar

International Female Solo Artist – Lorde

International Group – Foo Fighters