La “Memoria” di Feny Ics per raccontare in rima le vite dei migranti

ROMA – Esce in occasione dell’ 8 marzo, giornata internazionale delle donna, il video “Memoria” di Feny Ics.

In un periodo di forti incertezze, in cui le pulsioni razziste e le paure rischiano di rendere meno accogliente e solidale la nostra società, la voce di una donna racconta le vite dei migranti scegliendo la memoria come base della nostra vita futura.

Il testo è scritto in italiano, inglese e francese per amplificare il messaggio universale di una musica -il rap- che anche nel 2018 diventa strumento capace di raccontare in modo profondo la realtà.



La canzone, che anticipa l’uscita del nuovo mixtape del progetto, è stata prodotta da Charlie Dakilo all’interno del laboratorio Sbarre Mic Check presso il centro giovani Sala gialla Q1, Comune di Firenze.

Il video è stato realizzato da: Andrea Antonini – Giulia Cortese – Angelo Tomasi all’interno di Sbarre Mic Check – progetto di C.a.t. Cooperativa Sociale che usa il rap e la street art come strumento di emancipazioni sociale tra i giovani e i detenuti dell’area fiorentina.