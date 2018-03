Bella, Prof! Lorenzo Baglioni debutta con il suo primo album

ROMA – Dopo il boom di visualizzazioni del brano sanremese “Il Congiuntivo”, è uscito “Bella, Prof!”, il debutto discografico di Lorenzo Baglioni.

Il disco è composto da 12 tracce dedicate a 12 materie scolastiche differenti che, sullo stile del brano presentato sul palco del Teatro Ariston, gioca con ironia portando avanti intenti didattici precisi.

Bella, prof!, infatti, nasce come una provocazione nei confronti della didattica ‘classica’, proponendo con intelligente ironia un’alternativa, in cui gli argomenti seriosi vengono trattati in maniera leggera attraverso due assi vincenti della comunicazione: la musica e la comicità.

In “Bella, Prof!” si va così da “Le leggi di Keplero”, raccontate con lo stile pop delle boy-band americane a “El Corazon”, dove su melodie reggaeton viene descritto il funzionamento anatomico dell’organo cardiaco. Non mancano poi tracce dance legate alla grammatica italiana come “L‘apostrofo” o punk legate alla scienza come “La classificazione dei silicati”, fino alla fisica de “Il piano inclinato” descritto in chiave rap.

La tracklist

Le leggi di Keplero El Corazon Il congiuntivo L’apostrofo Il piano inclinato Logaritmi La perifrastica passiva Il teorema di Ruffini Il modello atomico La classificazione dei silicati Le ossidoriduzioni I principi della termodinamica

Il tour

Lorenzo Baglioni presenterà Bella, prof! con un tour che non può non passare per la “sua” Firenze. Mercoledì 21 marzo Baglioni sarà all’Obihall (ore 21 – biglietti posti numerati 25/20/15 euro – info tel. 055.667566 – 055.6504112 – www.bitconcerti.it – www.obihall.it -#LoreBaglioFI18). I biglietti sono disponibili in prevendita nei punti Box Office Toscana (http://www.boxofficetoscana. it/punti-vendita tel. 055.210804 e online su www.boxol.it e www.ticketone.it).

Sempre a marzo è prevista anche la messa in onda su Sky Uno HD dell’omonimo programma tv “Bella, Prof!“: un edutainment dove in 12 puntate Lorenzo approfondirà le materie scolastiche dell’album. Ogni episodio della durata di 5 minuti svelerà un videoclip inedito delle varie tracce dell’album dal tono volutamente ironico e tagliente cui farà seguito una vera e propria lezione didattica presieduta da Lorenzo e un professore della materia affrontata.

Classe 1986, toscano, ex professore, Lorenzo Baglioni è cresciuto tra i numeri con una laurea in Matematica ed esperienze in cattedra.

Eclettico artista che si muove tra il cantautorato, la recitazione e il teatro-canzone, ha dato vita così ad un “pop didattico”, in cui si trovano ironia, musica e materie scolastiche. Divenuto un vero caso mediatico e di studio, il suo ‘congiuntivo’ ha ricevuto anche la benedizione dell’Accademia della Crusca che, dopo averlo elogiato attraverso i social (“La canzone di Baglioni è bella e spero abbia ricadute sulla società. Il tema della lingua italiana sta tornando d’attualità”, aveva scritto Claudio Marazzini, presidente dell’Accademia), lo ha ospitato anche in uno dei suoi appuntamenti pubblici per parlare ai ragazzi dell’importanza della lingua italiana.