Nino Formicola è il vincitore dell’Isola dei Famosi 2018

Prima dell’annuncio del vincitore, in studio ha fatto irruzione Valerio Staffelli di Striscia la notizia per consegnare l’ennesimo Tapiro d’Oro alla padrona di casa, Alessia Marcuzzi che, leggermente infastidita e imbarazzata, ha affermato: “Siamo alla finale, lasciamo spazio ai concorrenti“. Ma, in fondo anzi non proprio in fondo, la frase della conduttrice è da intendere con “Non mi va di ritornare sull’argomento ‘TROCA’ NEL PROGRAMMA – Canna-gate“, che tanto ha fatto discutere: dal salotto della D’Urso al Tribunale.