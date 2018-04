Impara i passi de LA CINTURA, il nuovo singolo Alvaro Soler – TUTORIAL

ROMA – L’estate si avvicina e con lei i tormentoni estivi.

Uscito il 29 marzo, La Cintura di Alvaro Soler è già un successo. Il nuovo singolo infatti ha già superato le 8 milioni di visualizzazioni su YouTube.

L’obiettivo dell’artista spagnolo però non è solo quello di far entrare i suoi ritmi latini nelle classifiche musicali o nella playlist dell’estate 2018. Soler vuole far ballare tutto il mondo a ritmo de La Cintura. Ecco il tutorial per imparare i passi:

LA CINTURA, il tutorial



Partecipa alla #CinturaChallenge. Dopo aver imparato i passi, registra un video e balla sulle note di Soler. Poi non ti resta che inviarlo a [email protected]

Alvaro Soler in Italia

Soler ha annunciato inoltre due date live in Italia: il 18 luglio a Marostica in occasione del Marostica Summer Festival e il 12 agosto a Forte dei Marmi.

LA CINTURA, il video



LA CINTURA, il testo

Destaca cuando anda

Va causando impresión

Cada día cuando levanta

Brilla como el sol Su vestido de seda

Calienta mi corazón

Como en una novela

En la televisión Me acerco a ti, bailemos, juguemos

Acércate Porque mi cintura

Necesita tu ayuda

No lo tengo en las venas

Y no la puedo controlar Creo que mi cintura

Choca con mi cultura

Tropiezo con la arena

Ya no me puedo controlar Y bajando, bajando

Olvidando, olvidando

Que estoy bailando bailando

Y así hasta el amanecer Porque mi cintura

Necesita tu ayuda

No lo tengo en las venas

Voy a aprender a controlar

Mi cintura, cintura

(Mi cintura, cintura) Por qué no bajamos a la playa

Para así practicar

Pronto por la mañana

Y así no hay nadie más