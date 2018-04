La star internazionale Kygo al Venice Summer Music

Roma – Star internazionale, produttore, cantautore, DJ e prodigio musicale, Kygo sarà il 28 luglio al Venice Summer Music al Parco San Giuliano – Venezia.

Kyrre Gørvell-Dahll, in arte KYGO è uno dei giovani musicisti piu’ talentuosi al mondo. Coronato da Spotify come Breakout Artist del 2015, canzoni come “Firestone (feat. Conrad Sewell)” e “Stole The Show (feat. Parson James),” sono state certificate oro e platino in 16 paesi: Kygo è divenuto in pochi mesi l’artista che ha raggiunto più velocemente un miliardo di ascolti su Spotify. Il musicista norvegese, definito dalla rivista musicale americana Rolling Stone “unfailingly gorgeous” ha debuttato con il primo album “Cloud Nine” al primo posto su iTunes Dance Albums Chart e al primo anche su Nielsen Soundscan’s Electronic Albums chart. Il suo singolo “It Ain’t Me” con Selena Gomez ha conquistato la Top 10 della Billboard Hot 100 e ha registrato oltre 608 milioni di ascolti su Spotify, divenendo il tormentone estivo del 2017. L’altro singolo “First Time” con Ellie Goulding ha raggiunto il primo posto su iTunes in 14 paesi e il nono della Billboard Hot Dance/Electronic Songs chart, mentre il video ha già superato i 55 milioni di visite. Il 22 settembre Kygo ha pubblicato “Stargazing-EP” includendo le nuove tracce “Stargazing”, “This Town” e una in collaborazione con gli U2 “You’re The Best Thing About Me”. L’ultimo album “Kids in Love” uscito a Novembre, 2017 ha debuttato al primo posto della Billboard’s Top Dance/Electronic Albums charte contiene il singolo “Stranger Things” che si avvale della collaborazione con le pop star One Republic.