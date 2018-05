Roma – Si chiama “CANZONI CONTRO LA DISATTENZIONE”, il nuovo straordinario progetto di Marina Rei e Paolo Benvegnù che vedrà i due artisti insieme in un tour lungo tutta l’estate. Un incontro nato per restituire una narrazione unica e disarmante, fatta di canzoni del passato, del presente e del futuro. Un concerto di esposizione della memoria, di disobbedienza verso la disattenzione e di gioiosa appartenenza, che si snoderà tra brani inediti, riletture di classici della canzone italiana e momenti più significativi dei rispettivi repertori. Un’educazione al Sentire, all’accorgersi e all’essere.

Paolo Benvegnù e Marina Rei sono due dei più raffinati e sensibili artisti del panorama italiano: avevano già collaborato nel 2012, scrivendo insieme il brano “I fiori infranti“, contenuto nel disco “La Conseguenza Naturale dell’Errore” della cantautrice romana.

Fuori le prime date del tour

14/06 Agliana (PT) – Parco Sandro Pertini

15/06 Sulzano (BS) – Albori Music Festival

24/06 Molfetta (BA) – Eremo

3/07 Milano – Castello Sforzesco

6/07 Valdagno (VI) – Femminile Singolare

21/07 Castro dei Volsci (FR) – Music Under The Rock

27/07 Monte San Savino (AR) – Festival delle Musiche

28/07 Venaus (TO) – Festival Alta Felicità

29/07 Treviso – Suoni di Marca

4/08 Bordighera (IM) – Aspettando Godot

24/08 Rionero in Vulture (PZ) – Vulvanica Festival