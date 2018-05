Fabrizio Moro, due nuove date si aggiungono al tour estivo

ROMA – A un mese dalla data di Roma del suo tour, Fabrizio Moro aggiunge due nuove date ai concerti estivi che gli faranno girare l’Italia dal 13 luglio. Il cantante arriverà anche in Sicilia il 28 e il 29 agosto. Al Teatro di Verdura a Palermo e al Teatro Antico di Taormina. I biglietti per le nuove date a Palermo e Taormina sono in prevendita dalle 11.00 di oggi su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Ecco tutte le date del tour estivo

13 luglio – Piazza Garibaldi – Cervia (RA)

14 luglio – Piazza della Loggia – Brescia

16 luglio – Piazza Castello – Marostica (VI)

19 luglio – Castello Scaligero – Villafranca di Verona (VR)

20 luglio – Parco Europa Unita – Cervignano del Friuli (UD)

23 luglio – GruVillage 105 Music Festival – Grugliasco (TO)

28 luglio – Arenile Reload – Napoli

13 agosto – Teatro La Versiliana – Marina Di Pietrasanta (LU)

14 agosto – Lyrick Summer Arena – Assisi (PG)

16 agosto – Arena Sferisterio – Macerata

17 agosto – Arena Virgilio – Gaeta (LT)

18 agosto – Teatro D’Annunzio – Pescara

21 agosto – Piazza Cattedrale – Trani (BAT)

22 agosto – Piazza Libertini – Lecce

24 agosto – Summer Arena – Soverato (CZ)

28 agosto – Teatro di Verdura – Palermo – NUOVA DATA

29 agosto – Teatro Antico – Taormina (ME) – NUOVA DATA