Shakira e Maluma tornano con Clandestino – VIDEO

ROMA – Dopo il grandissimo successo di Chanteje, Shakira e Maluma tornano a far ballare il pubblico sulle calienti note di Clandestino.

Il brano – scritto e prodotto da Lady Piqué, dall’interprete di ‘Felices los 4’ e dal produttore multiplatino vincitore di un Latin Grammy Édgar Barrera – si candida a essere una delle canzoni da avere assolutamente nell’iPod. Clandestino surriscalderà l’estate 2018 con i suoi ritmi latini, avvolgenti e passionali. Impossibile stare fermi. Non ti resta che premere play e scatenarti sulla dancefloor.



Shakira e Maluma – Clandestino, il testo

Sabes que no nos conviene

Que la gente sepa lo que ambos tenemos

Que comemos de una fruta prohibida

Nos encanta y lo sabemos, jajaja

Yo no necesito a ningún otro Don Juan

Que me abra la puerta cuando llego a un restaurant

Ese maletín no necesita más flores

Tu calla’íto, baby, de to’s los rumores

Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar

Que yo pago la condena por besarte

Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar

Yo ya cometí el error de enamorarme (yeh, yeh)

Yo vine a verte, a entretenerme

Y me robaste un beso que aún no piensas devolverme

Me sentía volando, me iba escapando

Cuando menos pensaba, ya me estabas abrazando

Y sigue así, no pares ya

Te has convertido en una enfermedad

Y sigue así, así, no más

Que mientras más te acercas

Más aumentas mi ansiedad

(More fire!)

Clan-clan-clandestino, oh

Así mismo lo quiso el destino

No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay

Clan-clan-clandestino, oh

No te olvides que somos amigos

Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay

Oh, yeah, woah

Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay

(Mira!)

Dime, mai, porque ya no entiendo la necesidad

De vernos a solas y matarnos en la oscuridad

Tú te vas, y mi cuerpo aquí sigue pidiendo más

Tú sigue con esa actitud

Cuando se apaga la luz

Tú te vuelves loca

Con par de besitos en la boca

Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar

Que yo pago la condena por besarte

Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar

Yo ya cometí el error de enamorarme

Yo vine a verte, a entretenerme

Y me robaste un beso que aun no piensas devolverme

Me sentía volando, me iba escapando

Cuando menos pensaba, ya me estabas abrazando

Y sigue así, no pares ya

Te has convertido en una enfermedad

Y sigue así, así, no más

Que mientras más te acercas

Más aumentas mi ansiedad

(More fire!)

Clan-clan-clandestino, oh

Así mismo lo quiso el destino

No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay

Clan-clan-clandestino, oh

No te olvides que somos amigos

Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay (ajá)

Oh, yeah, woah

Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay

(Mira)

Clan-clan-clandestino, oh

Así mismo lo quiso el destino

No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay

Clan-clan-clandestino, oh

No te olvides que somos amigos

No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay