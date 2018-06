Felicità Puttana, il nuovo singolo dei Thegiornalisti – VIDEO e TESTO

ROMA – Online da pochissime ore il video di Felicità Puttana, il nuovo singolo dei Thegiornalisti.

Prodotta da Dario Faini e mixata da Matteo Cantaluppi, il brano della band romana descrive uno stato d’animo di assoluto e spensierato benessere: la sensazione di essere maledettamente felici e di volerlo urlare al mondo o semplicemente a qualcuno attraverso un audio su Whatsapp.



Dopo il grandissimo successo di Questa Nostra Stupida Canzone D’Amore, la band romana capitanata da Tommaso Paradiso torna con una nuova ballad in cui la felicità è un attimo: “dura un minuto ma che botta ci dà”, come canta il frontman del gruppo. Il video, diretto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia di YouNuts, richiama le atmosfere Anni 80 del celebre film “Borotocalco” di Carlo Verdone e vede come protagonisti Paradiso e la giovane attrice Matilda De Angelis, tra i nuovi volti più talentuosi e promettenti del cinema italiano. Matilda e Tommaso nella clip raccontano da due punti di vista differenti l’attesa che precede un appuntamento romantico, in maniera ironica e divertente. È forse l’attesa dell’appuntamento più che l’appuntamento stesso a rendere così felici?!

Felicità Puttana, il testo

Il cartello di Cali è un bordello

Meglio il traffico delle vacanze

Quelle code infinite di macchine

Che si vedono al telegiornale

Mi mettono di buon umore

Come gli stabilimenti balneari

E il cielo quando è tutto azzurro

E il cielo quando è tutto azzurro

E l’aria che sa di mare

E tutti ci vogliamo nuotare

E tutti ci vogliamo nuotare

E il sole che ci fa bene

Alla pelle, agli occhi, alle ossa

E non ci fa pensare

Ti mando un vocale

Di dieci minuti

Soltanto per dirti

Quanto sono felice

Ma quanto è puttana

Questa felicità

Che dura un minuto

Ma che botta ci dà

Ma che bello sudare d’estate

Ai matrimoni, all’ufficio postale

Alla festa del santo patrono

Quando il volante non si può toccare

Mi mette di buon umore

Come il vento sotto la maglietta

E la birra che si scalda in fretta

E la birra che si scalda in fretta

E l’aria che sa di sale

E tutti ci vogliamo baciare

E tutti ci vogliamo baciare

E il sole che ci fa bene

Alla pelle, agli occhi, alle ossa

E non ci fa pensare

Ti mando un vocale

Di dieci minuti

Soltanto per dirti

Quanto sono felice

Ma quanto è puttana

Questa felicità

Che dura un minuto

Ma che botta ci dà

Ma che botta ci dà

Ma che botta ci dà

Ma che botta

Ma che botta ci dà

Destro, sinistro, ritmo, ritmo

Arriva la parte che preferisco

Il viola e l’arancio sopra le teste

Il corpo che si scioglie col bianco

Ma quanto è puttana

Questa felicità

Che dura un minuto

Ma che botta ci dà

Ma che botta ci dà

Ma che botta ci dà

Ma che botta

Ma che botta ci dà

21 ottobre – Torino @PalaAlpitour

23 ottobre – Casalecchio di Reno (Bologna) @Unipol Arena

24 ottobre – Firenze @Nelson Mandela Forum

27 ottobre – Roma @PalaLottomatica

2 novembre – Bari @Palaflorio

3 novembre – Napoli @Palapartenope

8 novembre – Genova @RDS Stadium

10 novembre – Padova @Kioene Arena

11 novembre – Montichiari (Brescia) @PalaGeorge

18 novembre – Milano @Mediolanum Forum

I biglietti di LOVE TOUR sono disponibili su www.ticketone.it