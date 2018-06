Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi debutta nella musica con Pizza e fichi

ROMA – “Tredici Pietro, sono l’ultimo arrivato ma anche l’ultimo ad andarsene”. Debutta così nel mondo della musica Tredici Pietro. Al secolo Pietro Morandi, ovvero il figlio di Gianni Morandi e Anna. Il singolo si chiama Pizza e fichi. Nei digital store da domani 22 luglio, il brano è ascoltabile su YouTube dove è stato caricato il video ufficiale.

Da papà Gianni, Pietro ha ereditato la passione per la musica ma la esprime in maniera ben diversa dal celebre genitore. Tredici Pietro è un rapper, un trapper. Pizza e fichi, prodotta da Mr Monkey, è pienamente ispirato alla musica che il 21enne ascolta: Izi, Tedua e la Dark Polo Gang. Un mondo lontanissimo dal Morandi Senior che, però, alla musica per “giovani” ha strizzato l’occhio con Volare in coppia con Fabio Rovazzi.

Come si vede nel video diretto da Marco Bonalumi & Matteo Gianino che ha già superato le 100 mila visualizzazioni, con Pizza e fichi Tredici Pietro scende in campo senza paura di essere giudicato: “Questo è Tredici Pietro, mica Pizza e fichi”.