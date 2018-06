Ostia, premiati studenti vincitori del concorso ‘Oltre’

Dopo la consegna degli attestati di partecipazione ai partecipanti, sono stati consegnati i premi ai vincitori:

per la categoria Disegno – Scuole d’infanzia il primo posto è andato alle classi F,G e H della Scuola d’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Tullia Zevi che si sono aggiudicate un televisore LED: splendido l’enorme elaborato realizzato dalle tre classi, ora esposto all’interno della sala convegni del Porto Turistico.

Per la categoria Scuola Primaria con le specialità Racconti Carla Cenname dell’Istituto Comprensivo Mozart si è aggiudicata un computer portatile quale premio per la categoria, con il suo racconto sul disastro dell’incendio della Pineta di Ostia, mentre l’Istituto Paolo Toscanelli classe 1 C CAT si è aggiudicata il primo premio – una videocamera – per la categoria “corti”. A premiare i ragazzi è stato il regista Claudio Bonivento, componente della giuria. Appuntamento per il 2019 con la nuova edizione del Concorso.