FASMA, online la sua Marylin M. Su YouTube è boom di visualizzazioni

Marylin M. di Fasma, il testo

Quando me ne andrò…

Tieniti pronta

Quante volte avrei voluto chiamarti

Dentro la stanza, mi sono rotto ossa

Non esiste cosa che posso chiamare

Osso dopo osso

Ogni sguardo una scossa

Mossa dopo mossa

In alto in basso é una giostra

Ma quando ti vedo dico

Oh mio dio

Oh mio dio

Ti ho visto che passavi ho detto

Oh mio dio

O son io o é lei

Ti strappo via i vestiti dai rimani dove sto

Ti posso avere per una notte sola sì

Ti voglio assaporare come fossi droga ma

Abusarne come fossi della coca ma

Uno che lo fa per bisogno e non per moda sì

Se ti guardo tu (tu) ti metti in posa (ah)

Se ti porto a casa sì si gira la mia zona

No,non faccio foto

No,non lascio prova

Sei più bella sì delle cupole di Roma

Mi presento bella signorina

Ti ho visto che ballavi sola sotto cassa

Come fossi ballerina

Ti ho immaginata nuda mentre passi una cartina

Nella stanza scalza e mi racconti la tua vita

Solo pe’ sta noche señorita

Viaggio solo andata per Karakas

Con l’anello tra le dita

Mi chiedi dov’è nata questa strada e s’è in salita

Questa roba non è nata in strada ma comunque è vita