Dopo The Voice of Italy Machella canta “Nessuno vuole l’amore” (#NVLA)

Il singolo estivo suona sul web e alla radio, da qualche ora è online anche il videoclip

Roma – Si è fatta notare sul palco di The Voice of Italy 2018 non solo come semifinalista ma anche per la sua interpretazione blues di “Andiamo a comandare” diventata virale sul web: stiamo parlando di Machella, biondissima dalla voce versatile che torna sulle scene con un irresistibile singolo estivo. Nessuno vuole l’amore (#NVLA), questo il titolo del brano, è un raggaeton-dance che strizza l’occhio agli anni ’90.

Trentenne marchigiana trapiantata a Roma, Machella gravita nel mondo della musica da diversi anni e ha già portato a casa riconoscimenti importanti.

Nessuno vuole l’amore (#NVLA) è una canzone che ironizza sul famigerato mondo dei social che ci ha reso schiavi di like, di “rimorchi” virtuali e di test on-line per trovare la nostra anima gemella. Nel videoclip appena uscito Machella arriva a bordo di una Chevrolet 6.2 ed è proprio su quell’auto e in spiaggia che si balla fortissimo.