Eclissi totale di Luna del 27 luglio 2018: gli Eventi in Italia

Era dal 2015 che dal nostro Paese mancava uno dei più affascinanti e popolari fenomeni astronomici. Il 27 luglio tutti con gli occhi al cielo per osservare l’eclissi lunare più lunga del secolo, infatti la fase totale, intesa come la permanenza della Luna interamente all’interno del cono d’ombra terrestre, durerà per ben 103 minuti.

Inoltre, a rendere questo evento ancor più speciale, ci sarà il pianeta Marte che raggiungerà l’opposizione mentre sarà prossimo alla sua minima distanza dal Sole (perielio), che identifica la condizione ideale di visibilità del Pianeta Rosso, la migliore da quella storica dell’agosto 2003: quella del 2018 sarà una cosiddetta “grande opposizione”.