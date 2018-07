Marco Mengoni ha disattivato i suoi social, annuncio in arrivo?

ROMA – Una settimana di foto e poi il silenzio. Marco Mengoni ha disattivato, in queste ore, i suoi account social. Movimenti che lasciano pensare a un imminente annuncio. Il cantante non rilascia nuova musica dal dicembre 2015.

Nei giorni scorsi, l’interprete di Pronto a correre aveva deliziato i fan con una foto al giorno. Un’attività che aveva allarmato e fatto pensare all’arrivo di un nuovo progetto. D’altronde, lo scorso gennaio lo stesso Marco aveva anticipato che il 2018 sarebbe stato “un anno importante”.

Su Twitter, i fan hanno subito monopolizzato la discussione, facendo ipotesi e lanciando hasgtag (#EclissidelMengoni, in vista dell’eclissi di luna di stasera). Non resta che aspettare per scoprire cosa Marco ha in mente.