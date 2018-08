Spotify svela la classifica delle hit dell’estate 2018

Puntuale come ogni anno è arrivata la classifica di Spotify delle hit più ascoltate nell’estate.

A differenza del 2017, che sarà ricordato come l’anno di Despacito, il panorama musicale del 2018 è “molto più vario di quanto non sia mai stato”, afferma Rocio Guerrero, Head of Global Cultures di Spotify.

Ecco le classifica mondiale e italiana dei 20 brani più ascoltati nell’estate 2018.