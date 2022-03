Elisa canta ‘Zombie’: la sua voce è per tutti coloro che condannano la guerra

Ancora una volta Elisa si conferma un’artista a 360°. Sempre pronta a mettere a disposizione degli altri la sua arte e la sua bravura, l’interprete di ‘O forse sei tu’, ha pubblicato un video in cui canta per la popolazione Ucraina ma anche per i Russi che, sfidando le autorità, sono scesi in strada in questi giorni per protestare contro la guerra.

“Pregare per l’Ucraina, per i bambini e stare dalla parte di chi è contro questa guerra. Cantare Zombie, dei The Cranberries, in sostegno del popolo russo che è stato arrestato mentre cercava di protestare contro la guerra cantando questa canzone”, ha scritto Elisa. Un’esibizione potente la sua, che non può fare a meno di emozionare chi l’ascolta.

Spotify sceglie Elisa come Equal Ambassador

Dalle persone in difficoltà alla parità di genere, l’impegno di Elisa è trasversale. Per questo Spotify, nella Giornata Internazionale della Donna, l’ha scelta come Equal Ambassador per il mese di marzo e ha scelto il suo volto per la copertina dell’omonima playlist.

Elisa è da sempre un’artista apprezzata a livello internazionale. A fine febbraio, il suo nuovo album “Ritorno al Futuro/ Back to the Future” si è piazzato direttamente all’ottava posizione della Top10 di Spotify degli album più ascoltati a livello globale tra le new entry.