Savana Funk, in arrivo il terzo disco del trio bolognese

The Walls of the Shy è il singolo che anticipa l’uscita di “Bring in the New”, il videoclip nasce da un’idea dell’artista Giulio Cassanelli, che ha curato anche la copertina del disco. Il focus è sui sorrisi delle persone e i loro denti: sono unici, diversi per ogni individuo, come il Dna. Il sorriso in questo senso è visto come mano tesa verso l’altro, con l’obiettivo di abbattere i muri che ci tengono lontani. La regia è di Davide Spina, regista Lo Stato Sociale, e gli attori sono gli stessi Savana Funk e Chris Costa con la partecipazione di Mauro Pasotti, Isabella Messuti, Roberto Mora, Greta Minoccheri e Nausicaa Ferrari.

“Bring in the New” è registrato e mixato al Duna Studio e co-prodotto da Nicola Peruch.