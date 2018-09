New York, il testo

Giro male la testa da una parte all’altra

Conto le stelle della bandiera americana

Come la tua gonna

Come la tua gomma

Si muovono gli eserciti, qui c’è voglia di scappare

Per trovare un po’ di pace dove bisogna andare?

Mi ricordi l’alba vera

Mi ricordi l’alba vera

Sarà un altro giorno passato nel letto

Con la bottiglia dell’acqua a fianco e il telefono stretto

E questo sole da New York

Mi sveglia nel mattino

Ma non sei qui vicino, eh no

E vorrei dormire ancora un po’

Mentre volano le foglie di questo autunno

Che il vento poi le porta fino a Saturno

O dove sei tu

O dove sei tu

Comincio la battaglia

Con la mente e con il corpo

Ma faccio la canaglia e prendo la chitarra

Che mi porta fino a cena

Che mi porta fino a casa

Sarà un altro giorno passato nel letto

Con la bottiglia dell’acqua a fianco e il telefono stretto

E questo sole da New York

Mi sveglia nel mattino

Ma non sei qui vicino, eh no

E vorrei dormire ancora un po’

Mentre volano le foglie di questo autunno

Che il vento poi le porta fino a Saturno

O dove sei tu

O dove sei tu

O dove sei tu

Il profumo delle Wilson da tennis nuove

Delle Superga al mare

Delle docce all’aperto a Fregene

Di Simone e Cristina che si vogliono bene

E questo sole da New York

Mi sveglia nel mattino

Ma non sei qui vicino, eh no

E vorrei dormire ancora un po’

Mentre volano le foglie di questo autunno

Che il vento poi le porta fino a Saturno

O dove sei tu

O dove sei tu

O dove sei tu

Dove sei tu