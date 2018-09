Roma – Fuori il 28 settembre “CHE EFFETTO FA” per Wing/Goodfellas, il terzo album dei kuTso. Un vero e proprio punto di svolta per la band capitanata da Matteo Gabbianelli, che, con una line up completamente rivoluzionata, ha dato una sterzata decisa al suo sound ora ricco di synth e ritmi electro.

Le liriche dei nuovi brani fotografano situazioni, sentimenti e rapporti col prossimo in una visione sarcastica e fatalista, ma che lascia spazio anche alla tenerezza e all’Amore.

Il disco, già anticipato dal singolo “Che effetto fa” e dal secondo estratto “Manzoni Alieni”, sarà presentato il 29 settembre con uno showcase sul Palco Centrale del MEI alle ore 21.00 a Faenza.