Pastis e Irene Grandi pronti per il loro “Lungoviaggio”

Roma – Buone nuove per i fan di Irene Grandi ma, volendo, anche per i fan di Vasco, e ancora per i fan dei fratelli Marco e Saverio Lanza – insieme il duo Pastis – rispettivamente fotografo e musicista.

Ma procediamo con ordine, i nomi e gli artisti sono tanti e sono forti, per questo ve li abbiamo annunciati così: in ordine sparso.

Correte a vedere “Benvenuti nel vostro viaggio”, la video-opera musicale inedita di PASTIS e IRENE GRANDI feat. Vasco Rossi che anticipa l’uscita del Visual Album “LUNGOVIAGGIO” prevista venerdì 21 settembre.