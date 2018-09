ONLINE il videoclip di TUTTA LA VITA, il nuovo singolo di Gazzelle

ROMA – Cantautore, malinconico per vocazione, poliedrico come solo i fantasisti sanno essere e romano. Lui è Gazzelle, uno degli artisti più in voga della scena musicale italiana.

Prodotto da Federico Nardelli (ex chitarrista della band Your Hero) e masterizzato da Giovanni Versari, Tutta la vita è una ballad amara e sincera, corale ma estremamente intima. Il brano è pregno di un’autoironia cinica, dove il punto di vista dell’autore diventa quello di tutti, persi nella quotidiana e affollatissima solitudine, con un soffio profondo di speranza nemmeno troppo velato, che riecheggia ben chiaro nel ritornello.

Il video di Tutta la vita scritto e diretto da Jacopo Farina, è stato realizzato all’Arci Bellezza di Milano che per l’occasione è stato trasformato in un night. Una sorta di non luogo, un piccolo limbo per cuori solitari colorato dai neon. L’atmosfera è quella di un noir anacronistico. Vede come protagonista principale Melancholic Diva (AKA Gianluca Persia) che interpreta il brano.

Il pubblico è composto da vari personaggi bizzarri. Tutti i protagonisti sono soli e ognuno di loro compie un’azione molto semplice, che riflette questa solitudine. C’è chi balla fuori tempo, chi gira sui pattini, chi guarda soprappensiero il cellulare, chi gioca al flipper… Tutti però hanno una cosa in comune: ascoltano Melanchonic Diva cantare. Nascosto tra il pubblico Gazzelle, che diventa spettatore della sua stessa canzone. Immerso in questo eco di solitudini, contempla imperturbabile il campionario umano che lo circonda.

Tutta la vita non è più una sua canzone, ma è ora patrimonio di tutti che, commossi, assistono. Uniti nella catarsi. Almeno per tutta la durata della canzone, non si sentiranno più soli.​

Gazzelle in concerto

Dopo il grande successo dei live nei due club più importanti d’Italia (Atlantico Live di Roma e Fabrique di Milano) prodotti da Vivo Concerti a marzo 2018 e andate interamente sold out settimane prima degli show, Gazzelle è pronto a tornare sul palco nel 2019 con due date esclusive nei palazzetti più importanti d’Italia: venerdì 1 marzo 2019 al Mediolanum Forum di Milano e domenica 3 marzo 2019 al PalaLottomatica di Roma. I biglietti disponibili su Ticketone.it e in tutte le rivendite autorizzate Ticketone.