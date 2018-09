Il gruppo è reduce dal successo del tour estivo per presentare l’album “Il fuoco in una stanza”, che ha confermato la potenza espressiva e la forza catartica che i The Zen Circus, da veri artigiani della musica, riescono a creare salendo sul palco.

L’album, uscito lo scorso 2 marzo per Woodworm Label e La Tempesta, nella settimana di uscita, è entrato direttamente al 7° posto nella classifica dei dischi e al 1° posto dei vinili più venduti in Italia secondo FIMI/Gfk, complice anche la cura minuziosa dell’ossatura dell’artwork dell’album.

“Il fuoco in una stanza”, dalla data di uscita, è rimasto per ben 10 settimane in classifica (FIMI/Gfk).