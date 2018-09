Gioventù Bruciata, Mahmood lancia oggi il suo primo EP

ROMA – Dopo il Disco di Platino di “Nero Bali”, scritta con Dario Faini per Elodie e Michele Bravi, Mahmood torna a cantare la sua musica nel primo EP, Gioventù bruciata, disponibile da oggi per Island Records.

Il giovane cantautore italo egiziano, che ha raccontato il suo EP ai nostri microfoni, sviluppa nei brani prodotti da Ceri, MUUT e Katoo, tutto il suo sound urban, in un lavoro che racchiude temi intimi e universali.

Scorrendo la tracklist di Gioventù Bruciata anche lo straordinario featuring con Fabri Fibra nel brano ANNI ’90 con cui Mahmood torna a collaborare dopo l’esperienza di “LUNA”. E poi le fotografie della fine di una relazione in Uramaki e in Asia Occidente che scorrono tra purezza, gusto per la sfida, nostalgia, orgoglio e rimpianto, rifiuto e desiderio. In Mai Figlio Unico sfiora i temi più personali legati al suo vissuto.

Il primo singolo Milano Good Vibes, già in rotazione radio da agosto, diventa spunto per raccontare un giorno d’estate passato nella periferia di una città mentre gli amici sono partiti, distaccandosi e immaginandosi su una spiaggia per poi ritrovare se stessi per ragioni infinitamente più semplici e quotidiane.

TRACKLIST Gioventù Bruciata

Uramaki

Milano Good Vibes

Anni ‘90 (feat. Fabri Fibra)

Asia e Occidente

Mai Figlio Unico

Mahmood, Sanremo e le collaborazioni famose

Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, è nato e cresciuto a Milano nel 1992 da madre italiana e padre egiziano.

Nel 2016 ha partecipato alla sezione giovani del Festival di Sanremo con il suo brano Dimentica.

Il suo 2017 è caratterizzato da due importanti collaborazioni: la prima con Fabri Fibra, con cui scrive e duetta nel brano Luna prodotto da Marz e pubblicato in Fenomeno – Masterchef EP; la seconda è con Michele Bravi, con cui scrive Presi Male, pezzo contenuto nella riedizione dell’album Anime di Carta. Nello stesso anno sono usciti i due singoli Uramaki e Pesos, presentato al Wind Summer Festival. Nel 2018 è autore del brano Sobrio (feat. Elodie) contenuto nell’ultimo album di Guè Pequeno dal titolo Sinatra.