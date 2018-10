Marco Mengoni sorprende i fan: sono due i singoli in uscita

ROMA – Marco Mengoni, ultimamente, sa come sorprendere i fan. Il cantante ha annunciato – nella notte – l’arrivo di non uno ma ben due singoli: Voglio e Buona Vita. Usciranno entrambi il 19 ottobre e sono già disponibili in pre-order e pre-save su iTunes e Spotify. Il nuovo album uscirà il 30 novembre.

Mengoni ha pubblicato sui suoi canali social le copertine dei due singoli e un’immagine che racchiude due frasi delle canzoni. “Voglio camminare sopra il cornicione, dare ordini all’imperatore”, “Metti coraggio e buone scarpe, prendi la strada che non fa nessuno”.