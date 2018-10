Giorgio Canali & Rossofuoco, fuori il nuovo album della band

Roma – Andatevi ad ascoltare il nuovo album di Giorgio Canali & Rossofuoco, è un consiglio. Si chiama “Undici canzoni di merda con la pioggia dentro” e arriva a sette anni dall’uscita di “Rojo” e a due da “Perle per porci”, un disco atipico composto di cover. Il nuovo lavoro discografico, uscito il 5 ottobre per La Tempesta Dischi, è già una certezza per chi da anni segue e ascolta la band.

Lo stile unico e inconfondibile di Giorgio Canali ti entra dentro e ti prende la pancia. In pochi come lui sanno cantare così bene la disillusione, racconti diretti e immediati che dicono sempre la verità.

In questo nuovo album

«l’artista pubblica undici brani inediti, suscitati dall’atmosfera pesante della bassa padana e dalle finte arie di cambiamento di un mondo in perenne evoluzione ma costantemente regolato e governato dagli stessi principi e dalle stesse caste di sempre»

Ascoltatevi subito “Fuochi supplementari”, il brano che ha anticipato l’uscita del disco, e ci direte che avevamo ragione.

E se siete appassionati di musica e non conoscete il personaggio, mettetevi a studiare!

Giorgio Canali è un’istituzione da conoscere e approfondire. Dalla fine degli anni 70′ inizia a frequentare la scena musicale romagnola, dal punk delle prime esperienze con Potemkin alla ricerca sonora e alle sperimentazioni elettro/elettroniche con Roberto Zoli e Politrio nel panorama in fermento della musica anarco/indipendente di quegli anni, impara ad avere a che fare con il lato tecnico della cosa. È infatti come tecnico del suono che arriva a collaborare con Litfiba verso la seconda metà degli anni ottanta. L’incontro con Gianni Maroccolo, bassista del gruppo fiorentino, segna l’inizio di una collaborazione che dura negli anni, dalle produzioni di Beau Geste, Timoria, CCCP, alla partecipazione come musicista ad EPICA ETICA ETNICA e PATHOS, ultimo album del gruppo emiliano e punto di partenza di tutti i successivi progetti assieme a Ferretti, Zamboni, Magnelli, Di Marco e lo stesso Maroccolo, ovvero CSI, PGR e POST CSI.