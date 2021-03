Tg Diregiovani – Edizione del 10 marzo

– IL COVID FA SLITTARE ANCORA IL NAMELESS MUSIC FESTIVAL

Per il perdurare dell’emergenza sanitaria il Nameless Music Festival rinvia l’edizione 2021 per il perdurare dell’emergenza sanitaria. L’evento, che si sarebbe dovuto svolgere dal 29 maggio all’1 giugno, si terrà dal 9 al 12 settembre ad Annone Brianza (Lecco). I biglietti già acquistati rimarranno validi per le nuove date o per l’edizione 2022. Nella speranza che questo sia l’ultimo rinvio, Nameless Music Festival è pronto a fare la propria parte: per questo, l’organizzazione ha predisposto un protocollo utile per ridurre al minimo il rischio di contagio da Covid-19. Il documento, è stato studiato per accogliere in assoluta sicurezza tutti partecipanti alla nuova edizione. Ridisegnando gli spazi del festival e predisponendo la struttura a poter effettuare fino a 20mila tamponi all’ingresso dell’evento, Nameless si augura di poter svolgere in totale sicurezza la nuova edizione il prossimo settembre;

– DANI FAIV LASCIA MACHETE CREW, SCONOSCIUTE LE MOTIVAZIONI

“Dopo 3 anni, 5 dischi e innumerevoli impianti fatti saltare insieme, le nostre strade si dividono. In bocca al lupo a Dani Faiv per la sua nuova avventura”. Così Machete Crew ha annunciato la separazione da Dani Faiv. Il rapper lascia il collettivo che ha visto decollare la sua carriera e la pubblicazione di ‘The Waiter’, ‘Fruit Joint’ e ‘Scusate se esistiamo’. Sconosciute, al momento, le motivazioni che hanno portato a questa decisione. Daniele Ceccaroni, questo il nome dell’artista di La Spezia, non ha rilasciato commenti;

– ‘LA CASERMA, STASERA SU RAI2 LA FINALE CON ELETTRA LAMBORGHINI

Tutto è pronto per la finale de ‘La Caserma’, in onda questa sera alle 21.20 su Rai2. Per un mese quindici ragazzi e sei ragazze appena maggiorenni, hanno vissuto un’esperienza estrema e sconosciuta. Nella puntata in arrivo, tra esercitazioni, nuove bravate e attimi di nostalgia, i ragazzi raggiungeranno l’atteso ‘traguardo’ con la premiazione della miglior squadra. Ospite della puntata sarà Elettra Lamborghini che regalerà ai protagonisti un’occasione all’insegna della musica e del ballo. Poi sarà la volta del congedo con il momento più commovente dedicato ai saluti;

– MARRACASH NELLA COLONNA SONORA DI ‘ZERO’ CON IL BRANO ’64 BARRE DI PAURA’

’64 barre di paura’. Sono quelle che Marracash ha registrato per il suo brano inedito, già disponibile, come speciale del format Red Bull 64 Bars. La canzone, è il risultato di una speciale collaborazione tra l’azienda e Netflix, che l’ha scelta come primo pezzo della colonna sonora di ‘Zero’, la serie in 8 episodi nata da un’idea di Antonio Dikele Distefano, disponibile sulla piattaforma dal 21 aprile. Dopo lo straordinario successo di ‘Persona’, album più venduto del 2020, Marracash, torna con un brano dove fa fluire rime su rime in un concentrato di flow e punch line;

– ADIDAS CREA LE SCARPE PIÙ LUNGHE DEL MONDO PER TOMMY CASH

Indossare un paio di scarpe non sarà più lo stesso dopo l’ultima nata in casa Adidas. Il marchio sportivo ha collaborato con il rapper estone Tommy Cash per realizzare le sneakers più lunghe del mondo. E lo sono davvero. Parte della linea Adidas Superstar, le bizzarre calzature sono però un’esclusiva del rapper. La collezione in edizione limitata Adidas x Tommy Cash, infatti, prevede un paio di Superstar con lo stesso stile, disponibile nelle due colorazioni ‘Triple White’ e ‘Black’. Come lo yin e lo yang, sono opposti costantemente in lotta tra loro che “riflettono il mio umore, che cambia ogni giorno. E indosserò con orgoglio entrambe le versioni dell’iconica silhouette allo stesso tempo”, ha commentato il rapper su Instagram.