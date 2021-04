Capo Plaza lancia “Envidioso” con Morad, ecco chi è il rapper marocchino

ROMA – Capo Plaza piace anche fuori dai confini italiani e a dimostrarlo sono le collaborazioni che ha portato a “casa”. Dopo i featuring con Boogie Wit A Hoodie, Gunna, Lil TJay e Luciano, il rapper nostrano lancia un nuovo duetto.

Esce venerdì 16 aprile “Envidioso”, che lo vedrà in coppia la star multiplatino di origini marocchine Morad.

Di più su Morad

“El rapero”, rapper ventenne capace, nelle sue barre, di raccontare storie della sua gente in nome di un barrio multietnico: “La voz della calle” che con il suo stile unico è diventato in poco tempo uno dei più importanti e riconosciuti artisti in Spagna e in tutto il Nord Africa.

Morad nasce a Barcellona il 5 marzo 1999 da genitori di origini marocchine. Il suo debutto nel 2019, con il singolo “MDLR”, è subito un successo che lo spinge a creare un’etichetta dandole proprio il titolo del brano. Nel 2020 arriva l’album omonimo, già disco di platino in Spagna.

Il singolo, prodotto da Mojobeatz e Voluptik, è già disponibile in presave su Spotify al LINK.