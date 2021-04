the_date('c');?>

Tg Diregiovani – Edizione del 13 aprile 2021

– 13 APRILE 1970: “HUSTON, ABBIAMO AVUTO UN PROBLEMA!”

“Huston, abbiamo avuto un problema!”Questo il messaggio dell’astronauta Jack Swigert del 13 aprile 1970, quando si trovava con i colleghi Fred Haise e James Lovell a 321.860 chilometri dalla Terra impegnato nella missione Apollo 13. La sera del 13 aprile, in prossimità della Luna, a causa di un grave guasto tecnico, l’equipaggio dovette annullare l’allunaggio e cercare di rientrare sano e salvo sulla Terra. Il viaggio di ritorno durò 4 giorni e tenne il mondo con il fiato sospeso. In questo frangente gli astronauti a bordo persero peso e Haise sviluppò un’infezione renale. Ma il 17 aprile Lovell, Haise e Swigert riuscirono a tornare sulla Terra, con un ammaraggio di emergenza nell’Oceano Pacifico. La missione finì così per diventare il più famoso ‘fallimento di successo’ della Nasa;

– ‘LE FATE IGNORANTI’: AL VIA LE RIPRESE DELLA SERIE FIRMATA DA OZPETEK

Sono iniziate le lavorazioni de ‘Le Fate Ignoranti’, la serie di Ferzan Ozpetek, che debutta come regista e showrunner di un progetto televisivo, tratta dal suo omonimo film uscito nel 2001. Gli 8 episodi del romantic drama debutteranno prossimamente su Star. La serie vedrà come protagonisti Cristiana Capotondi ed Eduardo Scarpetta. Accanto a loro ci saranno tra gli altri Luca Argentero, Carla Signoris, Ambra Angiolini e Filippo Scicchitano;

– ‘ELITE 4’ ARRIVA IL 18 GIUGNO SU NETFLIX

Netflix ha svelato la data di uscita della quarta stagione di ‘Elite’ con un video pubblicato che non mostra molti dettagli ma solo il cast della serie. ‘Elite 4’ debutterà il 18 giugno sulla piattaforma. E, come sempre, ci saranno nuovi drammi, nuovi amori e nuovi intrighi anche grazie all’entrata di nuovi interpreti dell’amatissima serie spagnola. Ma non è tutto perché in attesa di vedere la stagione in arrivo sono già iniziate al centro produttivo di Netflix a Madrid, le riprese di ‘Élite 5’ il cui debutto è previsto per il 2022;

– AIELLO, DOPO IL SOLD OUT RADDOPPIA IL LIVE DI FIRENZE

Dopo aver comunicato il rinvio del tour a ottobre 2021 a causa dell’emergenza sanitaria in corso, anche la data di Firenze di Aiello prevista venerdì 29 ottobre, registra il tutto esaurito e raddoppia con un nuovo appuntamento sabato 30 ottobre, presso il Tuscany Hall. Il cantautore cosentino porterà il suo NewPop in tutta la Penisola nel mese di ottobre. Durante i live, Aiello presenterà le canzoni contenute nel nuovo album ‘Meridionale’ pubblicato il 12 marzo, tra cui ‘Ora’, brano presentato al 71° Festival di Sanremo che ha già raggiunto più di 6 milioni di stream e oltre 3 milioni di views;

– HARRY IN INGHILTERRA PER I FUNERALI DEL PRINCIPE FILIPPO

Il principe Harry è tornato a Londra. Il secondogenito di Carlo e Diana è stato visto sbarcare con un volo British Airways all’aeroporto di Heathrow domenica pomeriggio, dopo un anno di assenza dalla Gran Bretagna. Il principe è tornato per partecipare al funerale di nonno Filippo, scomparso venerdì. Già nei giorni scorsi, i tabloid avevano riferito della volontà del principe di essere presente all’ultimo saluto a Filippo e vicino a Elisabetta II, con entrambi ha sempre avuto un rapporto molto forte. Harry dovrebbe partecipare in abiti ‘civili’, senza l’alta uniforme che avrebbe indossato se non fosse stato estraniato dai Royal Marines. L’addio a Filippo si svolgerà il 17 aprile alle 15 alla Saint George’s Chapel del Castello di Windsor.