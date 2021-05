Emma conferma il tour: per l’ex Amici estate di concerti

ROMA – A qualche giorno di distanza dal Concertone del Primo Maggio a Roma, si riaccende la speranza per un’estate di concerti. La prima a confermare il suo tour è Emma Marrone, che tra giugno e luglio festeggerà i suoi primi 10 anni di carriera sui palchi di tutta Italia. “Vi aspetto a braccia aperte”, ha scritto entusiasta l’artista su Instagram.

Emma all’Arena di Verona

Tanto per cominciare, l’ex Amici si esibirà all’Arena di Verona il 6 giugno. Per permettere a chi ha comprato i biglietti di assistere all’evento nel rispetto delle norme anti Covid, l’artista replicherà anche il 7 e l’8 giugno, distribuendo il pubblico di una serata in tre. I concerti di Verona, però, non sono gli unici. I biglietti restano valide per tutte le date di recupero del “Fortuna Tour” confermate.

Il calendario

3 GIUGNO – LIGNANO SABBIADORO (UD) – Arena Alpe Adria

(recupero della data di Jesolo del 3 ottobre 2020 e del 1 maggio 2021)

6 GIUGNO – VERONA – Arena di Verona

I biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 6, 7 e 8 giugno.

12 GIUGNO – TAORMINA (ME) – Teatro Antico

I biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 12 e il 13 giugno.

19 GIUGNO – ROMA – Cavea Auditorium Parco della Musica

I biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 18, il 19 e il 20 giugno.

23 GIUGNO – MILANO – Carroponte

I biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 23, il 24 e il 25 giugno.

Le date da annunciare

Le date di recupero dei concerti di Torino, Bologna, Firenze, Napoli e Bari si svolgeranno nel mese di luglio, date e location verranno comunicate entro il 15 maggio.