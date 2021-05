Tg Diregiovani – Edizione del 6 maggio 2021

– FEDEZ: “SE LA RAI MI QUERELA HO I MEZZI PER DIFENDERMI”

Lo scontro tra Fedez e Rai si fa sempre più acceso. Dopo le polemiche nate per il Concertone del Primo Maggio, la scorsa notte il rapper ha pubblicato nuove storie in cui dice la sua in merito alle dichiarazioni dei vertici di Rai 3 e dell’azienda, fatte ieri in commissione Vigilanza. La Rai ha accusato l’artista di aver manipolato i fatti, inoltre, si sta valutando una querela per diffamazione con richiesta civile di danni. Immediata la replica di Fedez: “Mi assumo le responsabilità di ciò che ho detto e rifarei centomila volte quello che ho fatto. Io sono un privilegiato-ha ribadito- se la Rai mi fa causa ho i mezzi per potermi difendere. Se la Rai mi bandisce dalla Rai a me non cambia la vita. Se su quel palco ci fosse andato un artista con un po’ meno potere di me che cosa avrebbe fatto al posto mio?”;

– RAZZO CINESE IN CADUTA LIBERA: IMPATTO PREVISTO NEL WEEK END

È prevista per questo week end la caduta libera sulla Terra del razzo cinese Long March 5B. Secondo le stime del Dipartimento della Difesa americano, entrerà nell’atmosfera terrestre tra l’8 e il 9 maggio. Alcuni frammenti del razzo, piccolissimi detriti, potrebbero riuscire a sopravvivere all’impatto con l’atmosfera, e precipitare sulla terraferma. L’area interessata comprende anche l’Italia, da Roma in giù. Gli esperti potranno stabilire una traiettoria migliore solo una ventina di ore prima dell’impatto;



– ‘HOUSE OF THE DRAGON’, ECCO LE PRIME IMMAGINI DEL PRIMO SPIN-OFF DE ‘IL TRONO DI SPADE’

L’attesissimo ritorno nel mondo di ‘Game of Thrones’ si fa più vicino. Hbo ha rilasciato le prime foto ufficiali dal set di ‘House of the Dragon’: il primo spin-off de ‘Il Trono di Spade’ atteso al debutto su Sky e in streaming su Now Tv in contemporanea con la messa in onda americana nel 2022. Basata sul romanzo di George R.R. Martin, ‘Fuoco e sangue’ e ambientata 300 anni prima degli eventi della serie madre, ‘House of the Dragon’ racconterà la storia di casa Targaryen;

– VENERUS ANNUNCIA LE PRIME DATE DEL TOUR ESTIVO

Venerus ha annunciato le prime date del tour estivo, dove porterà dal vivo l’atmosfera di ‘Magica Musica’, il suo album di debutto uscito il 19 febbraio. Quattro le prime tappe: il 4 luglio al ‘Ferrara Sotto le Stelle’, il 10 luglio all’Auditorium di Roma, il 23 luglio al ‘SEI Festival’ di Melpignano (Lecce) e il 24 luglio al ‘Locus Festival Preview’ di Minervino Murge. Da domani sarà anche disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali ‘Appartamento’, singolo estratto da ‘Magica Musica’ con la partecipazione di Frah Quintale. Il brano è coprodotto da Mace;

– LA MARINA BRITANNICA TESTA IL JET SUIT IN STILE IRON MAN

Sfidare la gravità come Iron Man a caccia di ‘cattivi’. La Royal Marine britannica ha testato con successo un jet suit in grado – di volare da un’imbarcazione all’altra. Realizzata da Gravity Industries, la tuta è stata utilizzata nel corso di una simulazione, che prevedeva di raggiungere una nave da pattugliamento offshore sorvolando il mare. L’esercitazione è durata tre giorni, ed ha esplorato nuove alternative alle tradizionali pratiche di imbarco marittimo. Il jet suit è ancora in fase sperimentale, ma è già stata testata con successo in altre situazioni.