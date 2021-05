AUDIO e TESTO| Roshelle torna un nuovo singolo: “Ti amo, ti odio”

ROMA – Si intitola “Ti amo, ti odio” il nuovo singolo di Roshelle. L’ex Factor torna con una canzone ballabile ma allo stesso tempo malinconica che racconta un continuo tira e molla di una relazione.

E sceglie un team d’oro Roshelle per il suo brano. Alla sua voce si alternano quelle di Guè Pequeno e Mecna su un tappeto sonoro prodotto da Shablo e Luca Faraone.

L’AUDIO ↓

IL TESTO

[Strofa 1: Roshelle]

Illuminata dalla luce dell’iPhone

Non mi perdo nelle vite degli altri

Per non pensare a quello che abbiamo perso

Solo per il gusto di dimenticarti

Mi guardi sempre come se fossi un mistero

Alzo la musica in macchina

Sotto le luci della città



[Pre-Ritornello: Roshelle]

Ma non c’è voglia di tornare a casa

C’è qualcosa nell’attesa di noi due

Mi confonde un po’ le idee

E non c’è forse niente dentro la crisalide

[Ritornello: Roshelle]

Ti amo, ti odio, cancello il tuo nome

Poi cambio idea

Sotto la poggia i miei sbalzi d’amore

Ma non è, eh, eh, eh

Non è colpa mia

Non è colpa tua

Adesso, con o senza te

Per me è lo stesso

[Strofa 2: Guè Pequeno]

G, U, È, yeah

Non so se è colpa mia o dell’alcol (Ah-ah)

Ma tu per me sei come per Lupin Margot (Uh)

Volo a Parigi, Champagne ed escargot

Con te il sex è come il sax di Coltrane (Uoh)

Oh mama, tu sei il Nirvana, sì, come Cobain

Ma tutto ciò che è bello prima o poi ha una fine

Quindi mi vuoi chiudere come ‘ste rime (Damn)

Se non vuoi ripensarci, starò come le sneakers senza lacci

Tirerò ganci senza bendaggi

Nella city non c’è pietà (Nah)

Odio e amo come il poeta



[Ritornello: Roshelle]

Ti amo, ti odio, cancello il tuo nome

Poi cambio idea

Sotto la poggia i miei sbalzi d’amore

Ma non è, eh, eh, eh

Non è colpa mia

Non è colpa tua

Adesso, con o senza te, eh, eh, eh, eh

Ti amo, ti odio, cancello il tuo nome

Poi cambio idea

Sotto la poggia i miei sbalzi d’amore

Ma non è, eh, eh, eh

Non è colpa mia

Non è colpa tua

Adesso, con o senza te

Per me è lo stesso

[Strofa 3: Mecna]

Esco da solo in città per i fatti miei

E so come si sta tra i miei sbalzi senza te

Non c’è niente che mi vada

Prima mi odi e poi sei stata come me

Ma io non cambierò le idee

Sai sulla pelle un livido passa

Il dolore nell’anima è più grave

Non ci rimane che aspettare (Ah)

Sei l’unica guerra che mi piace

Cancella il mio nome se vuoi, pace

Mi dispiace



[Outro: Roshelle, Mecna, Roshelle & Mecna]

Ti amo, ti odio, cancello il tuo nome

Poi cambio idea (Na na)

Sotto la poggia i miei sbalzi d’amore

Ma non è (Na na na)

Non è colpa mia

Non è colpa tua

Adesso con o senza te

Per me è lo stesso

Per me è lo stesso