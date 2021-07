Tg Diregiovani – Edizione del 28 luglio 2021

Nell’edizione del Tg Diregiovani di oggi:

– SIMONE BILES NON PARTECIPERÀ ALLA FINALE INDIVIDUALE ALL-AROUND

La ginnasta statunitense Simone Biles, oro olimpico a Rio 2016, ha deciso di ritirarsi dalla finale di All-around dei giochi olimpici di Tokyo 2020. Biles, 24 anni, che ieri si era ritirata dalla finale a squadre, non difenderà il proprio titolo nella finale individuale. Dopo le dure critiche ricevute per un errore commesso in semifinale, l’atleta statunitense ieri aveva detto: “Ho i demoni nella testa. Devo concentrarmi sul mio stato mentale e non mettere a repentaglio la mia salute e il mio benessere”. Ma i giochi olimpici per Biles potrebbero non essere finiti: la federazione americana ha infatti rilasciato una nota dicendo che la partecipazione dell’atleta alle altre quattro gare per le quali si è classificata sarà valutata nei prossimi giorni;

– DA FRANCO 126 A GEMITAIZ: NASCE IL PROGETTO ‘BEAT COIN’

Gemitaiz, Coez, Danno, Random, Tormento. E ancora, Clementino, Nashley, Mostro, Dani Faiv, Nerone, Ensi, Soul Sinner, Neffa, Franco126. Che cosa lega così tanti rapper italiani di diverse generazioni? La risposta è ‘BEAT COIN’, un misterioso progetto musicale che unisce i nomi più noti e interessanti della scena urban italiana. Al momento però non ci sono altri dettagli in merito, a parte un sito web ufficiale che segna un countdown per il 3 settembre. L’ipotesi più accreditata è che sarà quella la data di uscita del progetto, già disponibile in preorder e presave;

– ULTIMO: “STO LAVORANDO AL NUOVO DISCO, HO SCAVATO DENTRO DI ME”

“Sto lavorando al mio nuovo disco puramente per un’esigenza personale. Lo sto facendo perché ho bisogno di farvi sentire come ho vissuto in questi anni. Perché ho scavato dentro me in questo periodo assurdo, dove tutti noi ci siamo sentiti più soli”. Queste le prime parole di Ultimo che annunciano l’arrivo del suo nuovo album. Nel frattempo cresce ogni giorno di più l’attesa per il tour del cantautore negli stadi, riprogrammato al 2022 a causa dell’emergenza Coronavirus;

– ‘GHOSTBUSTERS: LEGACY’, RILASCIATO IL TRAILER TRA I NUOVI E I ‘VECCHI’ ACCHIAPPAFANTASMI

Debutta l’11 novembre al cinema con Sony Pictures Italy, ‘Ghostbusters: Legacy’. Dopo vari slittamenti dovuti al Covid-19, il film dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche a novembre. L’atteso sequel della celebre saga degli Acchiappafantasmi, vede come protagonisti Mckenna Grace, la star di ‘Stranger Things’ Finn Wolfhard e Paul Rudd. Senza dimenticare il ritorno sul grande schermo dell’indimenticabile cast originale composto da Bill Murray, Dan Aykroyd e Sigourney Weaver. Nella pellicola, una madre single e i suoi due figli, arrivati in una piccola città, iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno;



– JLO E BEN AFFLECK A SPASSO PER LE VIE DI CAPRI

Ritorno di fiamma per Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due, dopo aver ufficializzato la loro storia d’amore su Instagram sono sbarcati in queste ore a Capri. Le due star hanno fatto una passeggiata per le strade dell’isola azzurra mano nella mano in via delle Botteghe e ovviamente il loro passaggio non è passato inosservato. In molti infatti li hanno riconosciuti applaudendoli e scattando foto. Jlo e Affleck sono arrivati a bordo di uno yacht chiamato ‘Valerie’, lungo 85 metri con sei ponti, ascensore, nove cabine, piscina ed eliporto.