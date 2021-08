“È lei l’amante di sangiovanni”: la teoria degli haters che fa arrabbiare il cantante e Giulia Stabile

Nei giorni scorsi avevamo riportato dello sfogo social di sangiovanni, parecchio sconvolto per la valanga di messaggi ricevuti negli ultimi giorni. Non solo complimenti per il cantante di Amici 20 ma anche insulti per un qualcosa di non ben specificato. Ora quel qualcosa ha dei contorni ben definiti, come si intuisce dalle storie della fidanzata Giulia Stabile. Secondo alcuni utenti, l’interprete di “Lady” avrebbe tradito la ragazza con una sua collaboratrice, ovviamente anche lei destinataria di messaggi dai toni accesi.

“Ecco a voi, lei è la ragazza che alcune persone stanno riempiendo di insulti per il semplice fatto che lavora con sangio e che vanno d’accordo – scrive la Stabile pubblicando il messaggio della collega del ragazzo – alcune persone si fanno 1000 viaggi e sono pronte a fare gossip inventandosi cose con chissà quale scopo...”

Non usa mezzi termini Giulia e chiede “per favore di smetterla” perché “questa cosa non fa bene a me, a lui e neanche alle persone che ci stanno intorno e lavorano con noi”. Si appella ai fan e agli utenti in generale la ballerina:

“Mi auguro almeno che con questo smettiate di attaccare questa povera ragazza che sta facendo solamente il suo lavoro e che per fortuna ha trovato sintonia con sangio. Eliminiamo questo odio immotivato, vi prego”.

E sul tema odio e social Giulia aggiunge in un’altra storia:

“I social non sono la vita reale e lo sappiamo tutti…smettiamola di dire che una persona non fa nulla perché non lo mostra sui social, smettiamola di pensare che qualcuno commenta un post con un secondo fine o non lo commenta perché non ci tiene, smettiamola di pensare che un rapporto svanisce solo perché non si pubblica uan foto insieme, smettiamola di farci viaggi e creare storie inesistenti rischiando solo di ferire e/o infastidire. Cerchiamo di dare un senso a questi social, cerchiamo di usarli per condividere speranza, allegria, bei messaggi, qualsiasi cosa voi vogliate ma non odio”.