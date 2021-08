Gio Evan si prende una pausa: “Non godo di una salute raccomandabile”

Gio Evan annulla tutti gli eventi in calendario nelle prossime settimane. Si prende una pausa il cantautore seppur non volendolo e spiega sui social il motivo dello stop.

“Purtroppo in questi giorni siamo venuti a sapere con certezza che non godo di una salute raccomandabile”, scrive senza fornire ulteriori dettagli ai fan, che oggi lo riempiono di messaggi positivi e di pronta guarigione.

“Sono in ottime mani- aggiunge l’artista che lo scorso febbraio abbiamo visto sul palco del Festival di Sanremo – proverò a recuperare in fretta e a rimettermi forte per poter dare vita ad alcune idee che mi ballano in cuore. Ma per ora ho bisogno di me e di concentrarmi su questo percorso di guarigione“.

Evan sarebbe dovuto esibirsi a Firenze stasera all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, per poi presenziare ad altri eventi in programma a settembre. Resta intatto, invece, il calendario che lo vedrà in tour tra novembre e dicembre (QUI tutte le date).

Dai social, però, Gio Evan non sparirà del tutto:

“Ho selezionato un poco di poesie già edite per questi giorni, i miei più intimi amici provvederanno a pubblicare al posto mio. Si faranno carico della parola delicata. Un grazie a loro. La cosa importante in fondo è fare in modo sempre che ci sia poesia, quindi, vi giuro che siete in ottime mani”.