“Tutto accade”, Alessandra Amoroso annuncia il nuovo album di inediti

I fan lo aspettavano impazienti. Ora Alessandra Amoroso conferma tutto: uscirà il 22 ottobre per Epic/Sony Music “Tutto accade”, il nuovo album di inediti della cantante da oggi disponibile in pre-order.

Dopo essere stata regina dei tormentoni per più di un’estate, l’ex Amici torna con un progetto completo anticipato dai singoli “Piuma” e “Sorriso grande”. Venerdì 3 arriverà la terza anteprima: “Tutte le volte”, scritto da Davide Petrella e prodotto da Francesco “Katoo” Catitti. La Amoroso ha annunciato la sua nuova fatica svelando la copertina di “Tutto accade”, che potete vedere di seguito.

Alessandra Amoroso a San Siro

Si prepara così a vivere un periodo pieno di cose belle Alessandra, che nel 2022 per la prima volta si esibirà allo Stadio San Siro per celebrare il 200esimo concerto della sua carriera. I biglietti per l’evento sono disponibili in prevendita su TicketOne, su Vivaticket e nei punti vendita e prevendite abituali (info su www.friendsandpartners.it).