Louis Tomlinson in Italia nel 2022 con due nuovi concerti – Info biglietti

I fan italiani di Louis Tomlinson possono gioire. Dopo il lungo stop per il perdurare dell’emergenza Coronavirus, il cantante annuncia due nuovi concerti nel nostro Paese che lo porteranno live nel 2022. Alla data già sold out di Milano del 3 settembre, si aggiungono quelle di Roma (il 30 agosto) e Taormina (1 settembre). Nella capitale l’artista si esibirà all’Auditorium Parco della Musica nell’ambito del Roma Summer Fest. Nel gioiello siciliano al Teatro Antico.

I biglietti

I biglietti sono disponibili in anteprima per gli iscritti a My Live Nation dalle 11 di domani. La vendita generale è attiva invece dalle ore 11 di martedì 14 settembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati sul territorio.