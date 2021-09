VIDEO| Il concerto di M¥SS KETA a Roma in 3 minuti

M¥SS KETA è tornata a Roma e l’ha conquistata. La ragazza di Porta Venezia è stata protagonista di uno dei concerti di Videocittà, il format dedicato alla contaminazione tra musica e arte in scena nel quartiere Eur. Al Giardino delle Cascate uno show psichedelico in pieno stile Keta e in compagnia dei DPCM (la band della rapper), arricchito da contenuti video site-specific curati da Lorenza Liguori: nelle sue opere, oggetti con forme spesso indefinite prendono vita in un universo immaginario, in cui paesaggi diventano contesti per ospitare piccole creature venute da altri mondi. Noi c’eravamo.

Ecco il resoconto video